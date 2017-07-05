В Серпухове исчезла мировая знаменитость

Кот Марай перестал появляться на работе, его местонахождение никому не известно

На странице рыжего в одной из соцсетей всё реже стали появляться фото мировой знаменитости, вместо Марая со снимков на нас смотрят другие представители семейства кошачьих рыжей масти. Импровизированный дом кота на улице Чехова сейчас пуст.

Как рассказала «Оке-инфо» директор музея Людмила Гафурова, «четырёхлапая» звезда по весне откликнулась на зов природы и попросту загуляла. Время от времени Марая видели возле музея, но вскоре он окончательно исчез.

Мнения сотрудников о судьбе кота разделяются. Кто-то придаётся надеждам, что у рыжего всё хорошо, возможно он обзавёлся семьёй или у него появился новый хозяин. Директор музея не столь оптимистична.

- Он вольнолюбивый, жить у кого-то не стал бы. Я хорошо знаю кошек и их характер, они всегда возвращаются. Тем более, что в музее ему нравилось, его тут холили. То что он не появляется с весны наталкивает только на одну мысль.., - заявила Людмила Викторовна.

Необычный сотрудник Серпуховского историко-художественного музея - Марай, снискал славу не только в России, но и далеко за её пределами. СМИ Франции, Англии, Нидерландов, США, Китая опубликовали на своих страницах статьи о коте-привратнике с зарплатой в виде еды, а федеральные каналы неоднократно снимали о нём целые репортажи. В прошлом году в Интернете он стал, пожалуй, одним из самых упоминаемых обитателях Серпухова.

Если вам что-то известно о судьбе Марая, сообщите об этом в музей или в редакцию «Оки-инфо».

05 июля 2017