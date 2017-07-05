В Серпухове осудили банду подпольщиков
Владельцы и администраторы подпольного игорного заведения получили условные сроки
Третьего июля Серпуховский городской суд вынес приговор организаторам незаконного игорного заведения. Всего на скамье подсудимых оказалось шесть человек: Боднарь В.Ю., Боднарь В.В., Бадулина Э.В., Малюгина В.А., Кулешова Я.С., Харина О.А., которых признали виновными по пункту «а» части 3 статьи 172.2 УК России.
По версии следствия, Бадулина, Малюгина, Кулешова, Харина вступили в состав организованной группы (созданной и руководимой гражданами по фамилии Боднарь) для совершения вышеуказанного преступления. Люди, руководившие шайкой, разработали план, нашли на территории Серпухова подходящее помещение, куда провели Интернет, приобрели мебель и оборудование, являющееся игровым. Они же разработали способы защиты и меры конспирации игорного заведения, организовав систему закрытого доступа ограниченного круга игроков. Подпольщики оповестили узкий круг лиц, имеющих намерения делать ставки, подобрали клиентуру, определив их порядок доступа в игровой зал, вовлекли Бадулину, Малюгину, Кулешову и Харину, отведя им роль операторов игрового зала, организовали систему инкассации и аккумулирования денежных средств, получаемых от незаконной игровой деятельности. Все члены организованной группы согласились с отведённой им ролью и действовали строго разработанному плану, имея общую цель - незаконное обогащение от незаконной игровой деятельности.
Организаторы преступной группы решением суда приговорены к трём годам условно и штрафу 400000 рублей. Администраторы также получили условные сроки от 1 до 2,5 лет и штрафы от 30000 до 50000 рублей. Решение суда не вступило в законную силу
05 июля 2017
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).