В Серпухове осудили банду подпольщиков

Владельцы и администраторы подпольного игорного заведения получили условные сроки

Третьего июля Серпуховский городской суд вынес приговор организаторам незаконного игорного заведения. Всего на скамье подсудимых оказалось шесть человек: Боднарь В.Ю., Боднарь В.В., Бадулина Э.В., Малюгина В.А., Кулешова Я.С., Харина О.А., которых признали виновными по пункту «а» части 3 статьи 172.2 УК России.

По версии следствия, Бадулина, Малюгина, Кулешова, Харина вступили в состав организованной группы (созданной и руководимой гражданами по фамилии Боднарь) для совершения вышеуказанного преступления. Люди, руководившие шайкой, разработали план, нашли на территории Серпухова подходящее помещение, куда провели Интернет, приобрели мебель и оборудование, являющееся игровым. Они же разработали способы защиты и меры конспирации игорного заведения, организовав систему закрытого доступа ограниченного круга игроков. Подпольщики оповестили узкий круг лиц, имеющих намерения делать ставки, подобрали клиентуру, определив их порядок доступа в игровой зал, вовлекли Бадулину, Малюгину, Кулешову и Харину, отведя им роль операторов игрового зала, организовали систему инкассации и аккумулирования денежных средств, получаемых от незаконной игровой деятельности. Все члены организованной группы согласились с отведённой им ролью и действовали строго разработанному плану, имея общую цель - незаконное обогащение от незаконной игровой деятельности.

Организаторы преступной группы решением суда приговорены к трём годам условно и штрафу 400000 рублей. Администраторы также получили условные сроки от 1 до 2,5 лет и штрафы от 30000 до 50000 рублей. Решение суда не вступило в законную силу

05 июля 2017