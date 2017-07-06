Поправки к ПДД защитят детей

12 июля нынешнего года в силу вступят поправки к Правилам дорожного движения, касающиеся перевозки детей.

Едва ли не самая основная гласит, что малышей до семи лет можно будет перевозить только в детских креслах. Никаких альтернатив, никаких заменителей не предусмотрено. Что касается детей старше 7 лет, то здесь совсем другая история. Их по-прежнему лучше перевозить в детских креслах, соответствующих весу и росту ребёнка. Но можно обойтись и без этого устройства, пристегнув штатным ремнём безопасности. Но только не на переднем сиденье.

Возить детей, которым не исполнилось 12 лет, на переднем сиденье без детского удерживающего устройства запрещено. Их также запрещено перевозить на заднем сиденье мотоцикла.

Надо сказать, что ни требований к росту, ни требований к весу ребёнка новые поправки к Правилам дорожного движения не предъявляют.

Новые поправки также запрещают оставлять в машине детей до 7 лет без совершеннолетнего.

Среди других новшеств в ПДД - вступление в силу запрета на перевозку детей автобусами, выпущенными более 10 лет назад. Постановление должно было вступить в силу с 1 января 2017 года, однако в конце декабря прошлого года эту дату перенесли на 1 июля 2017-го.

Среди других требований к автобусу для перевозки детей - соответствие всем техническим требованиям, наличие тахографа и навигационных систем ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

В целях профилактики и предупреждения снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров 7, 14, 21 и 28 июля в Серпуховском районе, на территории обслуживания 8 батальона ДПС будет проводиться профилактическое мероприятие «Детское кресло», направленное на выявление и пресечение нарушений правил перевозки детей. Работа по данному направлению будет осуществляться группами нарядами методом тотальной проверки.

За невыполнение водителями транспортных средств требований п.22.9 ПДД предусмотрена административная ответственность по ст.12.23 ч.3 КРФоАП - штраф в размере 3000 рублей.

06 июля 2017