Июль в этно стиле

Два уникальных фестиваля пройду близ Серпухова

Середина текущего лета порадует любителей философии, психологии, цигун, йоги и рэгги целым комплексом различных мероприятий.

С 1 июля по 16 июля возле селения Новосёлки Калужской области проходит традиционный оздоровительный слёт «ЖизниГрад». Каждый год в мероприятии участвуют до 500 человек, взрослые и дети. Палатки, вегетарианское питание, запрет на алкоголь и табак, атмосфера чистоты и радости и взаимопомощи. В этом году гостей фестиваля ждут бесплатные психологические консультации, мастер-классы по цигун, кундалини-йоге, массажу, семинар по основам хиромантии, и многое другое.

Специально для гостей с детьми, будет работать семейная площадка «ПранаМама», которая включает в себя: настольные игры и игры на свежем воздухе, творческие мастер-классы, креативы для малышей, «сказкотерапия», арт-терапия для мам, лекции и семинары для родителей.

Программа феста постоянно обновляется. Все подробности в группе Вконтакте.

Другое событие привлечет приверженцев растафарианства. Саунд-система «Culture Horn» в честь дня рождения эфиопского императора Хайле Селассие I, проводит музыкальный фестиваль. Три дня, с 21 по 23 июля любителей рэгги, даба и рагга-джангла будут радовать резиденты «Culture Horn Dance» и специально приглашенные гости.

Итак, готовьте палатки, выбирайтесь на свежий воздух и заряжайтесь хорошим настроением. Цена билета от 120 -200 ₽. Точное место проведения в группе Вконтакте.

Для справки: Хайле Селассие Первый - последний император Эфиопии, происходивший из легендарной династии потомков царя Соломона. Возглавлял борьбу против итальянских захватчиков во время итало-эфиопской войны 1935-1936 годов. Один из инициаторов создания в 1963 году Организации африканского единства. Довёл страну до нищеты. В сентябре 1974 года свергнут военными. Умер в августе 1975 (по наиболее распространённой версии, задушен военными).В растафарианстве считается одним из воплощений Джа на земле.

06 июля 2017