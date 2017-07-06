Мособлдума повысила зарплату учителям и директорам школ на 5%

Но больше всего повезло нянечкам, их получки увеличатся сразу на 70%

Средняя зарплата директора подмосковной школы теперь будет составлять около 90000 ₽, - об этом заявила министр образования столичного региона Марина Захарова, комментируя принятый сегодня Мособлдумой закон о повышении доходов бюджетников. Она же уточнила: «С 1 сентября 2017 года порядка 60 директоров будут получать зарплату в размере 120000 ₽, 760 директоров - 90000 ₽ и оставшиеся 300 директоров - 66800 ₽», - пояснила министр.

По словам Захаровой, повышение зарплаты директорам школ будет напрямую зависеть от качества их работы. Директора, которые выполняют свою работу в соответствии с принятым в регионе стандартом, будут получать повышенную заработную плату.

Средняя зарплата учителей с начала учебного года увеличится с нынешних средних 45600 ₽ до 52000 ₽. При этом педагоги детсадов, а также учреждений дополнительного образования получат прибавку в размере 5%, а няни детских садов получат увеличение зарплаты в размере 70%.

Кроме того, на 6% повысится и денежное содержание врачей, на 19% медсестёр, на на 10% младшего медперсонала.

06 июля 2017