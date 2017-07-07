Парта - враг здоровья школьника

В Серпухове открылся инновационный учебно-развивающий центр

Известный многим родителям Серпухова детский центр «Малышкина школа» за восемь лет существования претерпел значительные изменения. Летом 2017 года организация обзавелась новым домом. Им стал исторический особняк в самом центре города на улице Театральная. Но главным достижением учреждения стало преобразование его в инновационный учебно-развивающий центр, сочетающий в себе детский сад, начальную школу и курсы дополнительного образования дошколят. В основе воспитательного процесса лежит авторская методика доктора медицинских наук и почётного работника образования РФ Владимира Базарного. 30 июня учёный лично посетил Серпухов и поделился опытом внедрения собственных инновационных программ в образовательных учреждениях.

Более двадцати пяти лет назад Владимир Филиппович задумался над состоянием физического и психического здоровья школьников и открыл лабораторию по изучению проблем образования. Вместе со своими учениками он анализировал методики, режим и эргономику занятий в современных школах. Вывод, к которому пришел учёный, ошеломляет: современная школа - враг здоровья детей. Традиционная методика обучения приводит к росту психической нагрузки, нервным потрясениям, стрессам. Ухудшаются практически все показатели здоровья детей. В результате у малыша пропадает всякое желание учиться.

В связи с этим группа Базарного стала разрабатывать альтернативные методы обучения, способствующие не только сохранению детского здоровья, но и развитию умственных, творческих и нравственных качеств. В результате был сформирован специальный комплекс так называемых «здоровьеразвивающих» технологий, ключевым аспектом которых является создание особого режима обучения, направленного на предупреждение негативных сдвигов состояния здоровья ребёнка и формирование позитивно мыслящей личности.

В 2005 году «здоровьеразвивающие» технологии удостоились признания Парламентской Ассамблеи Совета Европы, в 2010 методики Базарного получили положительное санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора РФ. Первопроходцем по применению их в России стала столичная школа №760, позже к ней присоединились и другие учебные заведения страны. В настоящее время «здоровьеразвивающая» методика на государственном уровне внедряется в школах Азербайджана.

Обучение младшеклассников в «Школе Базарного» проходит по основным образовательным программам. Однако есть существенные отличия в организации учебного процесса. Во-первых, занятия проводятся в режиме смены динамических поз. Часть урока ученик сидит за партой, а другую - стоит за конторкой. Это позволяет сохранить и укрепить позвоночник ребенка. Во-вторых, для разминок и упражнений на мышечную, зрительную координацию, внимание и реакцию используются специальные схемы и тренажеры. В «Школе Базарного» дети смотрят не только на доску и в учебник, а во все стороны, перед собой и вдаль, этому способствует специальное расположение наглядных пособий. Их горизонт внимания постоянно меняется, задействована природная любознательность детей, активируются различные отделы головного мозга, улучшается его работа.

В-третьих, в процессе овладения детьми письмом применяются специальные прописи, записи в которых ведутся перьевой ручкой. Это развивает психомоторную систему. В-четвёртых, неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса системы Базарного является хоровое пение, основанное на народных песнях и классической музыке. Пятое отличие, редкость для наших дней - дифференцированно-параллельное образование мальчиков и девочек. Не стоит думать, что школа при этом разделяется на два лагеря «М» и «Ж», на переменах, в кружках и на творческих занятиях ученики и ученицы общаются как и в обычной жизни.

Ещё одно важное условие работы «по-Базарному» - регулярная проверка и меддиагностика детей прямо в школе. Родители всегда будут в курсе состояния здоровья своего чада. Также обязательным является индивидуальный подход к каждому ученику, которого нетрудно достичь благодаря небольшому количеству учеников в классах (до 15 человек). На постоянной основе в Школе будет работать профессиональный психолог и целый спектр познавательных кружков и творческих студий. И это лишь часть важных отличий «Школы Базарного» от школы в привычном нам понимании.

Официально центр на Театральной распахнет свои двери перед воспитанниками первого сентября, но уже сейчас вы можете лично познакомиться с педагогами и представить им своего ребёнка, посетив один из многочисленных мастер - классов или праздников. Например, 8 июля в «Школе Базарного» состоится торжество, посвященное дню семьи, любви и верности.

Контакты: Серпухов, Театральная 23; Телефон: 8 (495) 790-99-91

08 июля 2017