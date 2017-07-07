МейТан - проверено на себе

Сотрудницы «Оки-инфо» продолжают делиться впечатлениями о продукции сетевой компании МейТан

Две недели назад наш дружный коллектив, точнее, его прекрасная половина, решила поучаствовать в интересном эксперименте: протестировать на себе косметическую продукцию фирмы МейТан, о которой мы не раз рассказывали на страницах издания. Фирма с радостью пошла нам навстречу и выделила целый пакет женских радостей для любого возраста, типа кожи и случая. Неделю назад мы отчитались о первом этапе, сегодня публикуем продолжение.

Очищающая пузырьковая маска для лица 2-в-1

Мазанова Виктория, 32 года: знаю, что пузырьковые маски очень популярны на Востоке, например, в Корее. Для меня это был первый опыт использования подобного продукта. Маска выпускается в серии «Домашний салон красоты» и представляет собой пакетик, разделённый на два сектора. В первом — та самая пузырьковая маска. Когда ты наносишь её на сухое чистое лицо, она превращается из геля в лёгкую, воздушную пенку. Это очень приятно и даже немного щекотно. В пенной маске я посидела минут 10, потом смыла её и нанесла состав из второй части пакетика. Это сыворотка, которая должна после очищения успокоить кожу и сузить поры. Её я смыла по инструкции через 15 минут. Что могу сказать? Моя кожа восприняла процедуру благосклонно. Я заметила, что цвет лица стал ровней, здоровей, поры действительно сузились. Хорошее средство быстрого действия, когда нужно срочно привести себя в порядок. Добавлю, что одного пакетика мне хватило на два применения.

Дневной крем для лица «Эликсир Кумкумади»

Пильник Анна 37 лет: я много лет не изменяла одной линейке уходовых средств от питерской компании. У нас в аптеках эта фирма не представлена, поэтому мне приходилось заказывать любимые кремы через знакомых. Когда мне предложили попробовать крем от компании МейТан, я сначала отнеслась к идее настороженно - вдруг не подойдёт? Про масло кумкумади, которое заявлено как один из основных компонентов, я никогда не слышала. Состав понравился — много натуральных экстрактов и D-пантенол. Ну что же, решила попробовать - и была приятно удивлена свойствами продукта. Крем очень лёгкий, быстро впитывается, но при этом даёт коже должное увлажнение на весь день. Теперь этот крем занял место на моём туалетном столике.

Зубная паста «Живая эмаль» №2

Надежда Баркова, 23 года: выбрала пасту, которая обещала защиту от кариеса и природное восстановление эмали. Пользовалась ей всю неделю, утром и вечером. Насчет защиты от кариеса говорить пока рано, но вот что я точно заметила - снизилась чувствительность эмали. Раньше были странные ощущения, когда пила холодное, сейчас пропали. Значит, эмаль действительно укрепляется. Пользоваться пастой приятно, у неё сбалансированный вкус, она прекрасно пенится и даёт длительное ощущение свежести.

Вот так редакционный эксперимент помог нам открыть для себя новую марку с достойным ассортиментом и интересными продуктами, многие из которых теперь поселятся в наших личных косметических закромах. Справедливости ради заметим, что косметика - это лишь одно из направлений, которыми занимается компания «МейТан». Возможно, в будущем мы расскажем вам о вкусных ягодных сборах, целебных пластырях, фитокапсулах и массажных маслах, которыми славится «МейТан».

09 июля 2017