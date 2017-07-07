НеуДачный ответ мэрии

Почему мэрия Серпухова тянет время и вместо земли для жилищного строительства предлагает многодетным участки под дачи?

По инициативе главы Серпухова Дмитрия Жарикова 29 июня в здании серпуховской администрации проводились публичные слушания. Они были посвящены вопросу о включении земельного участка для многодетных семей Серпухова в границы деревни Акулово. Речь также шла об изменении вида разрешённого использования земли. Если раньше она была предназначена для сельскохозяйственного производства, то теперь городские чиновники предлагали её «маркировать» под ведение дачного хозяйства.

Но оказалось, что представители мэрии не подкрепили своё обращение и практически никого из многодетных семей Серпухова на слушания они не пригласили. Более того, служащие городских служб даже не соизволили подготовить нужные документы. Тем не менее, пара диалогов в ходе слушаний состоялась. И они были посвящены самым злободневным вопросам, о которых представителям многодетных семей тоже было бы интересно поговорить.

Специалисты высказывали серьёзные опасения в том, что многодетные семьи смогут полноценно использовать материнский капитал при ориентации на дачи. Участок ещё не освоен. Там нет подъездной дороги, инженерных коммуникаций, электричества, газа, водопровода. За чей счёт будет развиваться инфраструктура этого земельного участка? По словам представительницы мэрии, в бюджете города «будут предусмотрены денежные средства». Однако, когда речь зашла о документах на огромную территорию, которую планируется пустить под дачное строительство, раздался ответ: «Мы не знали…»

Комиссия по проведению слушаний вынуждена была рекомендовать руководству администрации района отказать во включении этого участка в границы деревни Акулово - «для дачного хозяйства». Но также опытные специалисты из районного муниципалитета выразили искреннее недоумение происходящим. Дело в том, что так называемая «сельхозка» вовсе не исключает использования под дачи. Но по постановлению правительства Московской области этот земельный участок уже числится как «земля населённых пунктов».

Это решение в свою очередь даёт замечательную возможность определить участок для многодетных как землю под «индивидуальное жилищное строительство» - ИЖС. В этом случае каждая многодетная семья получит не только право построить себе полноценный дом, но и получить также после регистрации и все соответствующие права. Впрочем, имеется и ещё одна возможность - получить землю под ЛПХ, личное подсобное хозяйство. Капитальных вложений необходимо намного меньше - хоть в вагончике живи, зато, как говорится, свои овощи да фрукты.

Надо подчеркнуть, специалисты отмечали также, что дачники, к сожалению, быстро не смогут построить себе домик в индивидуальном порядке. Им всем придётся ждать. Сначала надо будет создать ДНТ - «дачное некоммерческое товарищество». Потом самим разрабатывать и утверждать в минстрое Московской области проект планировки и застройки. Кстати, чтобы провести газ или дорогу, организовать вывоз мусора, надо будет тоже всем «колхозом» собирать деньги и… платить.

В то же время владелец участка под ИЖС может не ждать, пока сотни людей соберутся и решат, что ему делать в том или ином случае и сколько кровных выкладывать из своего кармана. Он сам в состоянии определиться со сроками, расходами и самостоятельно обратиться за разрешением на строительство дома. А если оформлена регистрация, то он уже пользуется всеми правами жителя определённого населённого пункта.

После мероприятия глава района Александр Шестун высказал своё мнение по поводу этой проблемы. Из его ответов корреспонденту «Оки-инфо» стало понятно, что многодетных из Серпухова в районе ждут и готовы им помочь. Однако чиновники мэрии этому почему-то не содействуют.

- Честно, сказать, я не понимаю, зачем после того, как вопрос о включении этой земли в границы деревни Акулово был решен в правительстве Подмосковья, переводить её под дачи, - говорит Александр Вячеславович. - Например, земельные участки для многодетных семей в Тверитине уже были переведены под ИЖС. Каждая из них получила возможность построить свой, полноценный, настоящий дом для большой семьи. Я уверен, что многие городские семьи, серпуховичи, тоже мечтают о настоящем доме. Им пришлось бы по душе, если бы власти Серпухова способствовали бы такому развитию событий. Ведь с учётом того, что на этой территории планируется разместить около 200 многодетных семей, потребуются огромные инвестиции. И строительство домов, инфраструктуры было бы намного удобнее финансировать как из бюджета области, так и из бюджетов Серпуховского района и Серпухова. После прописки, регистрации количество семей, которые расположатся в созданном населённом пункте, позволит людям потребовать, к примеру, включить их в различные областные программы, в том числе и для подведения газа.

А если кто-то захочет продать свой участок? Какую роль будет играть тогда его статус, если он определён под ИЖС или под дачу?

- Не секрет, конечно, что многие семьи пытаются улучшить свои жилищные условия в городе за счёт продажи предоставленной им земли. Это их полное право. Однако земли под ИЖС гораздо ликвиднее. Продать такой участок намного легче и выгодней, чем дачный…

Администрация района будет помогать многодетным семьям?

- Все многодетные семьи района пользуются у нас заслуженным вниманием. И наши земляки могут быть уверены, что в администрации района им окажут полную поддержку при оформлении участков под ИЖС и ЛПХ, а также проконсультируют по всем вопросам…

10 июля 2017