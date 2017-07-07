В Серпуховском районе стартовал фестиваль кваса

В субботу гостей будет радовать группа «Мистер Твистер»

Большой фестиваль кваса начался сегодня, 7 июля в Серпуховском районе в парке-отеле «Воздвиженское» (посёлок Авангард). Всех гостей феста ждёт на входе пара кружек холодного кваса, а уже на территории парка-отеля всех ждут квесты для подростков, развлекательные программы и лотерея с розыгрышем бочки кваса.

Завтра, 8 июля, организаторы феста поделятся с гостями квасными рецептами, здесь же устроят экстремальные соревнования и битву за квас, которые перерастут в пейнтбол и лазертаг. В 21.00 на Центральной площадке - выступление легендарной рок-группы «Мистер Твистер»! (Исполнители хитов «У самого синего моря» и «Московские ночи»).

В воскресенье, парк-отель проведёт программы: «Хлебный край» (тайное расследование специальных ингредиентов), «Воздвиженская окрошка» (приготовление холодного супа командой анимации) и мини-дискотеку «Газики».

Также участников фестиваля ждёт рыбалка, шоу-программу и алко-квест. Фестиваль кваса пройдет с 7 по 9 июля.

Проезд из городов Серпухов, Москв, Чехов, Тула, Ясногорск электричкой до станции Аванград, из городов Протвино6 Пущино6 Таруса, Кремёнки, Алексин, Заокский, Ступино до федеральной трассы М2 (поворот на Новинки), далее по указателям до парка-отеля.

07 июля 2017