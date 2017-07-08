Горячую подали!

На портал «Добродел» жителями Серпухова была отправлена масса жалоб на несвоевременный пуск котельной №21. Из-за того, что «Теплосеть» начала подключение к своим сетям торгового центр «Лета», десятки тысяч жителей улиц Ворошилова, Советской, Фирсова, Весенней, Борисовского шоссе и других, расположенных в центре города, после двухнедельной технологической паузы так и не получили горячей воды.

Кипяток в кранах должен был появится ещё 4 июля, однако этого не произошло. Жители стали массово жаловаться во все возможные инстанции. Мэр города 4 июля экстренно выпустил бумагу, в котором изменил крайний срок запуска котельной на 7 июля. Но вчера ничего не произошло, якобы из-за аварии где-то в районе клуба РОСТО-ДОСААФ. Лишь сегодня, 8 июля, ближе к вечеру люди вздохнули с облегчением, горячая вода начала появляться и исчезать, но окончательно потекла тёплой из кранов около 21.30.

08 июля 2017



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