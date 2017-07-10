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Связисты отправят детей в космос
Крупнейшая отечественная телекоммуникационная компания в рамках акции «Стань легендой» приглашает школьников Серпухова, Протвина и Чехова посетить сферический кинотеатр-планетарий. Ребята познакомятся с небесными телами Солнечной системы, увидят удивительный подводный мир и откроют для себя множество тайн. Впервые на юге Подмосковья, «око во вселенную» распахнётся в Чехове 6 июля на улице Чехова, 45. А 12 июля поглазеть на чудо смогут серпуховские школьники на Борисовское шоссе, 17-а, спустя три дня, 15 июля, планетарий заработке в городе физиков, по адресу: улица Ленина, 22. Во всех трёх городах время работы сферического кинотеатра фиксировано с 12.00 до 18.00.
10 июля 2017
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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