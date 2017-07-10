Инспекторы взялись за мотоциклистов и скутеристов

Для предупреждения совершения дорожно-транспортных происшествий и пресечения административных правонарушений со стороны водителей мототехники, на базе серпуховской ГАИ работает мотогруппа в составе двух инспекторов ДПС. Из их сообщений известно, что за первое полугодие 2017 -го на обслуживаемой территории было пять дорожно-транспортных происшествий с участием мототехники, в которых серьёзно пострадали шесть человек, повреждёнными оказались девять транспортных средств.

В специальном сообщении ГИБДД сказано, что всё чаще инспекторы выявляют юных водителей - это дети до 16 лет - тех, кому по закону ещё запрещено садиться за руль, например, скутера. Подростки не имеют опыта вождения, не знают правил дорожного движения, и в силу своего возраста не представляют страшных последствий, которые могут произойти в результате ДТП.

Во время профилактических рейдов «Мопед, мотороллер, скутер», инспекторы сталкиваются с ситуациями, когда скутеристы и мотоциклисты пытаются скрыться, превышая скоростной режим на трассах или двигаясь по дворовой территории.

И не все нарушители, и их родители в курсе, что в соответствии с законодательством России для управления мопедами и скутерами необходимо получить водительское удостоверение категории «М», либо иметь водительское удостоверение с любой другой открытой категорией. А вот за езду без этого документа - штраф от 5000 ₽ до 15000 ₽.

Важно помнить, что если раньше водителю мопеда или скутера за любое нарушение ПДД грозил только административный штраф в размере 800 ₽, а если нарушение совершено в нетрезвом состоянии - от 1000 до 1500 ₽, то теперь он несёт ответственность на общих основаниях. К примеру: за выезд на полосу встречного движения штраф может составить 5000 ₽, возможно и лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Управление в состоянии алкогольного опьянения влечёт за собой лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет, плюс штраф - 30000 ₽.

10 июля 2017