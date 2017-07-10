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Социальные комментарии Cackle
Северный проезд в Серпухове закроют на 34 часа
В предстоящие выходные серпуховичам стоит быть внимательными, выбирая путь от вокзала в сторону Ивановских Двориков, деревни Ивановское и обратно. С 8.00 15 июля и до 18.00 16 июля будет временно прекращено движение автотранспорта по Северному проезду (от дома № 10-а по ул. Тяговой до дома № 32 по Северному шоссе). Соответствующее постановление сегодня подписал мэр Серпухова. Причина - ремонт железнодорожного переезда.
10 июля 2017
Социальные комментарии Cackle
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