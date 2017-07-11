В Протвине разыграли Кубок главы по теннису

В наукограде на кортах ДЮСШ №2 разыграли первый Кубок главы города Протвино по теннису. Турнир проходил под эгидой Российского теннисного тура в пяти подгруппах одиночного разряда. За победу бились 80 спортсменов из 24 городов России.

Сражаться пришлось и с погодой, особенно судьям, которые, составляя расписание игр, практически круглосуточно анализировали её прогноз.

Среди теннисисток 9-10 лет победительницей стала Таисия Водолаженко из Мытищ, показавшая техничную игру. Второе место заняла Мария Тэнасэ из Обнинска, на третьем месте Анастасия Одинокова из Москвы.

У юношей до 13 лет уверенную победу одержал протвинец, воспитанник ДЮСШ №2 Андрей Триандафилиди. На втором месте Матвей Маслов из Обнинска, на третьем москвич Иван Калачёв.

В подгруппе «девушки до 13 лет» уверенно победила Эдда Мамедова из Москвы, разгромив в финале Протвинку Диану Бывальцеву 6/1 - 6/0. На третьем месте Василиса Шуба из Москвы.

Сильнейшим среди юношей до 17 лет стал воспитанник ДЮСШ №2 Тимофей Амелин. Второе место у Артёма Черепина из Москвы, третье - у Семёна Цыренова из Читы.

Победу среди девушек до 17 лет одержала воспитанница ДЮСШ №2 Юлия Дашкевич. Второе и третье место у москвичек Дарии Бондаренко, Елизаветы Павловой.

11 июля 2017