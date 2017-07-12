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Впереди кровавая суббота
Серпуховская станция переливания крови 15 июля проводит акцию «Суббота доноров», в ходе которой любой человек в свой выходной день может поделиться кровью с теми, кто в ней нуждается.
Акция состоится по адресу: Серпухов, ул. Комсомольская, 4 с 8.00 до 12.00 (проезд автобусами №№ 17 и 17-а до остановки «Мировой суд»).
При себе необходимо иметь паспорт.
Сдавшим кровь предоставляется два дня отдыха и денежная компенсация на питание 610 ₽.
12 июля 2017
Социальные комментарии Cackle
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