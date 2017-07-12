Роддом закроют на обработку

Серпуховский родильный дом с 17 по 31 июля будет закрыт на плановую санобработку. За это время специалисты полностью дезинфицируют здание и оборудование, а вот рожениц из городов Серпухов, Пущино и из Серпуховского района будут в ближайшие две недели возить на роды в Подольск.

12 июля 2017



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