Роддом закроют на обработку

Серпуховский родильный дом с 17 по 31 июля будет закрыт на плановую санобработку. За это время специалисты полностью дезинфицируют здание и оборудование, а вот рожениц из городов Серпухов, Пущино и из Серпуховского района будут в ближайшие две недели возить на роды в Подольск.

12 июля 2017